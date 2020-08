Amici, Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati: ecco le parole di lei

La complicata storia d’amore tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dimitru ha accompagnato i fan più accaniti di Amici di Maria De Filippi per tutta la quarantena. I due hanno iniziato a frequentarsi a dicembre, quando il matrimonio della ballerina professionista con Raimondo Todaro era arrivato ormai al capolinea.

Tuttavia, non è stato affatto semplice per i due giovani ragazzi, soprattutto dopo che Valentin ha deciso di fare un passo indietro per tutelare la famiglia di Francesca. Per diversi mesi si sono susseguite delle voci su questo strano rapporto, fino al giorno in cui Todaro ha svelato di aver chiuso con la ballerina dopo anni trascorsi insieme.

VALENTIN E FRANCESCA ESCONO ALLO SCOPERTO – Per un periodo di tempo limitato, Francesca non ha proferito parola sulla fine della storia con Raimondo, un gesto molto importante considerando che condividono una bambina piccola. Successivamente, però, la ballerina professionista di latino americano è uscita allo scoperto assieme a Valentin e i due hanno iniziato a viversi sotto la luce del sole.

Fino a poco tempo fa, Valentin e Francesca si scambiavano dolci messaggi d’amore, ballavano assieme condividendo molte coreografie sui social e hanno vissuto un’estate ricca di amore. Tuttavia, qualcosa deve essersi rotto o semplicemente c’erano già dei problemi di cui non eravamo a conoscenza.

FRANCESCA SVELA DI AVER CHIUSO CON VALENTIN – Francesca Tocca poche ore fa ha pubblicato una stories di poche righe sul suo profilo Instagram annunciando la fine della sua relazione con Valentin. “Mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme” ha scritto la ballerina chiedendo che i follower rispettino tale scelta. In tutto ciò, Valentin non ha proferito parola sull’argomento.