Amici, Francesco Mariottini presenta il suo compagno: “Al mio fianco negli ultimi 6 anni”

Nel 2007, Francesco Mariottini fece il suo ingresso in una delle edizioni di Amici di maggior successo, alla fine conquistata da Marco Carta. Nel corso del suo percorso all’interno del programma, Francesco si trasformò in uno dei ballerini più ammirati dai sostenitori dello show televisivo, che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. Oltre alle sue abilità di danzatore, Mariottini attirò notevole attenzione per quanto riguarda la sua sfera privata. Mentre era ad Amici, instaurò una relazione sentimentale con la ballerina Alessandra Tognolini, con la quale andò a convivere per un anno e mezzo. Successivamente, emersero speculazioni riguardo alla sua possibile omosessualità e alcuni persino ipotizzarono un coinvolgimento romantico con Marco Carta.

Mariottini presenta il compagno Chris Philippo

Effettivamente, Francesco ha condiviso un messaggio su Facebook e Instagram in cui ha ufficialmente introdotto il suo partner, il fotografo Chris Philippo. I due sono legati da sei anni e il ballerino ha desiderato inviargli un tenero messaggio in occasione del suo compleanno:

“Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato nella mia vita, in grado con la sua macchina fotografica di catturare anime invece che persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme”.

Il post è stato immediatamente riempito da numerosi commenti, tra elogi e domande indiscrete da parte dei più curiosi. In merito a ciò, un utente ha desiderato ottenere informazioni sulle sue precedenti storie d’amore, facendo riferimento proprio alla sua compagna conosciuta durante il suo periodo ad Amici. In risposta, Francesco ha colto l’opportunità per affrontare le voci e i pettegolezzi circolati su di lui in questi anni, affermando: “Hanno scritto articoli falsi negli anni, travisando voci pur di fare gossip”.

Infatti, Il Corriere della Sera aveva ipotizzato che Francesco fosse eterosessuale, addirittura parlando moglie e figli.