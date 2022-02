Amici, furiosa lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: “Non capisci un ca**o”

Una puntata accesa quella di Amici di ieri, domenica 6 febbraio 2022. Il serale si fa sempre più vicino e gli animi si scaldano ogni giorno di più. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, insegnanti di danza classica e latino americano, se ne sono dette di tutti i colori e hanno raggiunto livelli di scontro decisamente troppo alti.

Sfida ritirata

Tutto è iniziato quando la maestra Celentano ha proposto una sfida per sostituire Mattia con un altro allievo di latino. Questo è accaduto perché secondo l’insegnante di danza classica non è corretto tenere per così tanto tempo un ballerino infortunato, negando di fatto la possibilità ad altri allievi di entrare nella scuola al top della forma. Tuttavia, la produzione permette ai ragazzi di rimanere nella scuola fino al giudizio finale del medico che li tiene in cura. Mattia ha infatti chiesto di rimandare la sfida di almeno una settimana cercando di accelerare i tempi di recupero. Secondo Raimondo, però, il ragazzo ce l’avrebbe fatta anche solo con il 10% delle sue forze.

Todaro ha subito messo in chiaro il suo punto di vista: “Imbarazzante la richiesta della sfida. Un ipotetico Mattia in forma al Serale sarebbe un problema per i suoi, meglio farlo fuori adesso”. Subito la risposta della Celentano: “Tu sei imbarazzante perché devi tutelare il tuo allievo”. Infatti, alla fine la maestra ha ritirato la sfida perché si è resa conto che Mattia non avrebbe potuto né sostenerla né vincerla.

A quel punto si sono scaldati gli animi, le voci si sono iniziate ad accavallare così la Celentano ha sbottato: “Mi fai parlare, che sei un cafone. Sei un cafone! Mi fai finire di parlare?”. Todaro ha risposto: “No, perché dici caz***e. Non giustifico Mattia, il suo 10% basta per battere qualsiasi altro ballerino. Lui la sfida la fa”. La maestra ha accusato Raimondo di non tutelare il suo allievo, così ha ritirato la sfida e ha dato il banco allo sfidante di latino.

A quel punto, Todaro ha sottolineato di non sentirsi rispettato in quanto insegnante di latino e ha sbottato dicendo: “Fa come ca**o gli pare lei. Tu non capisci un ca**o di latino“. Di tutta risposta, Alessandra ha risposto: “Tu non capisci un ca**o di tutto il resto”.