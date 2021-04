Amici: Gabri Ponte diventerà presto padre

Tra i tanti personaggi del mondo della tv che stanno diventando genitori quest’anno c’è anche Gabri Ponte. Lo ricordiamo poiché è uno dei Deejay più famosi d’Italia attualmente e ha partecipato come giudice ad ”Amici” qualche anno fa.

GABRI PONTE: LA SUA ESPERIENZA AD AMICI – L’uomo era diventato giudice ad ”Amici” di Maria De Filippi, precisamente dal 2013 al 2015. Accanto a lui in quegli anni c’era Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Era poi ritornato nelle vesti di giudice nell’edizione 2020, accanto a lui c’era Vanessa Incontrada.

GABRI PONTE: LA SUA PATERNITà – Attualmente è membro del gruppo Eiffel 65, con i quali ha ottenuto milioni di dischi e di visualizzazioni su Youtube. Oltre alla carriera militare, Ponte si è dedicato alla vita sentimentale e adesso è pronto a diventare papà. Gabri Ponte ha voluto condividere questa gioia con il popolo del web.

Ancora non si sa chi sia la madre, né tantomeno quale sia il suo nome. Gabri Ponte ha preferito che rimanesse privato per il momento. Intanto nel post condiviso sui social ha scritto: ”E niente sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno!

La foto ritrae l’artista con una faccia buffa e al tempo stesso con un’espressione sorpresa. In mano ha l’ecografia del bambino. Non si sa ancora se sarà un bambino o una bambina, ma presto lo annuncerà. Intanto per vedere la foto di Gabri Ponte con l’ecografia in mano clicca qui.