Amici, già finita tra Wax e Claudia? “Per me è già chiusa”

Nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici, Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda una clip che vede protagonisti Wax e Claudia Bentrovato, ex fidanzata di Samuel, ballerino della ventesima edizione del talent. Da quanto mostrato domenica scorsa, sembrava che tra i due fosse scattato qualcosa. Nell’ultimo daytime, però, pare sia già finita la magia.

“Per me è già chiusa” – Da quanto mostrato nel Daytime del 4 novembre, i rapporti tra Wax e Claudia si sono freddati negli ultimi giorni. Dal canto suo, la ballerina non è affatto contenta delle poche attenzioni che l’allievo di Arisa le riserva. I due, quindi, hanno deciso di parlare della situazione che si è creata tra di loro, decidendo, infine, di chiudere la loro conoscenza.

“Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che a te non piacciono. Tipo ti dò poco affetto? La cosa che ti proporrei è: se vuoi chiuderla qua me lo dici”, ha così esordito il cantante. Il punto di vista dell’allieva di Todaro, però, è un altro: “Ma non si tratta di affetto, è che neanche una battuta. Io non dico altro, dico se non hai voglia per quattro giorni, mi sembrano tanti”.

Davanti alle parole della ragazza, il cantante ha così replicato: “Pensavo che anche tu la pensassi così, quando hai voglia bene, quando non hai voglia niente lo stesso. La domanda che ti proporrei è se vuoi chiuderla qua basta che lo dici. La soluzione sarà questa, non lo so. Non so come comportarmi Claudia, te lo giuro. Io queste cose non le conosco. Mi dispiace. Non cerco di fare il cattivo”.

La danzatrice si è mostrata sicura nel voler interrompere questa frequentazione: “Per me è già chiusa. Nel momento in cui non parliamo, non abbiamo nessun tipo di niente come se non esistessimo l’uno per l’altro. Non è il fatto che non le conosci Wax, ti dovrebbero venire in maniera naturale”.

Nonostante tra loro due si sia trattato di una breve parentesi romantica, il cantante ha comunque voluto rivelare a Claudia cosa prova per lei: “Per me questo è naturale. Te lo dico sincero. Una cosa di te che mi fa stare molto bene è quando ti guardo, te lo giuro, mi dà tanta calma questa cosa. Non l’avevo mai trovata in nessuno questa cosa se vuoi tanto saperlo”.