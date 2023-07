Amici, Giulia Molino entra a far parte del cast di Mare Fuori Il Musical

Giulia Molino, ex concorrente di Amici, entrerà a far parte del cast di Mare Fuori Il Musical: ecco l'annuncio sui social

Mare Fuori è una delle serie italiane di maggior successo, non solo in Italia anche all’estero. In attesa di sapere cosa accadrà nella quarta stagione, sono iniziati i casting per il musical dedicato alla serie targata RAI. Proprio Giulia Molino, ex concorrente di Amici, ha annunciato di essere entrata a far parte del cast.

Tanti i provini quest’anno

Tra i vari vip che si sono presentati ai provini anche Giulia De Lellis, la quale però non ha mai confermato di aver partecipato. Infatti, rivedremo l’influencer in un nuovo format per Real Time, dopo le esperienze di Love Island e Call Of Beauty. Inoltre, da alcuni scatti del backstage sappiamo che Marcello Sacchetta, ex ballerino professionista di Amici, sarà presente per coordinare il corpo di ballo.

Non solo, alcuni attori della serie originale parteciperanno come Maria Esposito, alias Rosa Ricci. Tuttavia, sappiamo anche che un’ex concorrente ha superato il casting entrando a far parte della grande famiglia di Mare Fuori Il Musical. Stiamo parlando di Giulia Molino, cantante che ha partecipato nell’edizione vinta da Gaia Gozzi.

Non conosciamo ancora il suo ruolo ma ha raccontato la sua emozione: “Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia…insomma è normale. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical.

Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l’ammor a’int…E io non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene”.