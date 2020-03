Amici: Giulia Molino in lacrime per l’eliminazione di Francesco

Al termine della prima puntata del serale di Amici uno dei concorrenti è stato eliminato. Si tratta di Francesco e una delle sue compagne più affezionate, Giulia, ha passato tutto il resto della serata in lacrime

AMICI: GIULIA MOLINO IN LACRIME PER FRANCESCO – Giulia e Francesco sono stati ottimi compagni durante quest’esperienza televisiva. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato la ragazza quando ha saputo dell’eliminazione dell’amico rivolgendosi a Nyv: “Era un compagno di viaggio importante. Solo per questo sto male, non perché è una cosa irreparabile o perché non lo vedrò più. Ho bisogno di buttare fuori, scusami”. Alla fine gliel’ho detto che gli voglio bene. Lui mi ha detto che sono come una sorella, quindi quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detti. So che anche prima di andarsene ha avuto un pensiero per me. Gli voglio veramente un bene dell’anima, tanto. Va bene così, andiamo avanti”.

LA LETTERA DI FRANCESCO A GIULIA – Francesco ha poi scritto una lettera alla sua amica Giulia. “Sono in sala nove, sto aspettando che mi portino via. Mi manchi già sorella, non piangere per favore. Io tifo per te. Sei la più forte qui, te lo ripeto dall’inizio. Dalla prima sfida dei migliori, dove ancora non credevi in te stessa. Mi raccomando non abbatterti. Io sono contento, non pensare a me, pensa a vincere. Resisti, so che puoi farcela. Io sarò con te in ogni difficoltà da fuori, ti penserò sempre. Ti voglio bene Giù”.

VALENTIN CONSOLA GIULIA – Valentin ha abbracciato Giulia per consolarla e lei ha infatti subito dopo dichiarato: “Quando mi ha abbracciato mi ha detto adesso con chi mangerai la marmellata con il pane. È un ragazzo buono, molto educato”.