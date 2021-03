Amici, Giulia Pauselli condivide un tweet che riporta: ”Rosa e Martina pizzettare”, poi si scusa

Giulia Pauselli, ballerina professionista ad Amici, talent show noto di canale 5, ha condiviso un tweet nel quale si parlava negativamente di due ballerine concorrenti: Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

IL POST CONDIVISO DA GIULIA PAUSELLI – La Pauselli, volto del premio Marlù dedicato ai giovani talenti, ha condiviso sui social un post sul quale c’è scritto un messaggio da un utente anonimo: “Rip per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare ottanta pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

Sono parole abbastanza pesanti, ma Giulia Pauselli ha fatto sapere che il retweet è partito per errore e che non avrebbe voluto offendere le due ragazze intenzionalmente. Nonostante il post sia stato poi cancellato ha fatto il giro del web e sono partiti i commenti di molti.

GIULIA PAUSELLI: DA AMICI A OGGI – Giulia Pauselli è una ballerino di Firenze. Ha studiato alla scala di Milano, dove si è diplomata. Nel 2011 ha partecipato ad Amici, arrivando in fale e aggiudicandosi un contratto di lavoro con la Complexions Contemporary Ballet di New York.

Ha partecipato a numerosi programmi tv sulla Rai e su Mediaset. Tra i tanti ricordiamo The Voice of Italy, Ciao Darwin, Tale e Quale Show e persino il Festival di Sanremo. Ha lavorato con artisti internazionali tra cui Alvaro Soler, Conchita Wurst, Nek, Noemi, Roberto Bolle, J-Ax e Piero Pelù. Attualmente sta con Marcello Sacchetta, anch’esso ballerino professionista. Per vedere il tweet ripostato clicca qui.