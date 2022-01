Amici, Giulia Stabile avverte i fan: “Ancora in tempo per prepararvi alle prossime interviste”

Dal suo esordio nella scorsa edizione di Amici, Giulia Stabile ha raggiunto svariati obiettivi lavorativi. Oltre ad essere entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent, è entrata nel cast di Tu Si Que Vales e ha ottenuto un format di interviste su Twitter. Proprio riguardo alle interviste, la ballerina ha lanciato un avvertimento ai fan.

“Preparatevi alle proNellessime interviste” – Amata dal pubblico di Mediaset, la ragazza ha un folto numero di fan su Instagram. Proprio sul noto social, Giulia ha parlato del suo format “Intervista Stabile” presente su Twitter. Tramite le IG Stories, ha voluto annunciare il ritorno delle interviste:

“Avete già visto tutte le clip su Witty dell’Intervista Stabile?Se ve ne mancano alcune siete ancora in tempo per recuperarle e prepararvi alle prossime. Per chi le ha viste tutte invece spero che vi abbiano fatto divertire, a me piacciono davvero tanto”.

Nelle scorse puntate del salotto web, la Stabile ha avuto modo di intervistare artisti come Stash, Gaia Gozzi, Fedez, Aka7even e Tancredi. Le nuove interviste, invece, ritorneranno con la ripresa della consueta programmazione di Amici.

Sempre tramite le IG Stories, la giovane stella del talent ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a “Intervista Stabile”, concludendo con un commento rivolto ai fan: “Chissà chi saranno i prossimi”.