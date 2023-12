Amici, Giulia Stabile contro Sangiovanni: il cantante l’ha tradita?

Giulia Stabile, ex ballerina di Amici, ha scelto di esprimere il suo disappunto nei confronti dell’ex fidanzato Sangiovanni attraverso un video pubblicato su TikTok. Nel video, Giulia danza sulle note della canzone Exes di Tate McRae, concentrandosi sulla parte in cui la cantautrice canadese canta le parole: “Baci dai miei ex che non se ne fanno un c**o di me”.

Tik Tok al vetriolo per Sangiovanni?

È evidente che Giulia stia facendo riferimento a Sangiovanni e a comportamenti che non sono piaciuti alla ballerina. Non ci sono dubbi sull’identità dell’ex di Giulia, dato che Sangiovanni è stato il suo primo amore, come dichiarato dalla stessa Giulia durante il suo periodo ad Amici. Questo atto sembrerebbe essere una risposta alle voci di tradimento che sono circolate mentre Giulia e Sangiovanni erano ancora una coppia.

Negli ultimi mesi, sono emersi numerosi rumors riguardo presunti tradimenti di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile. Uno dei gossip più discussi coinvolgeva una presunta relazione con Clara Soccini.

Durante l’estate, erano circolate alcune foto che sembravano mostrare Sangiovanni mentre baciava Clara durante un evento a Capri. Tuttavia, questa prospettiva era stata smentita, e successivamente era emerso che i due stavano solo parlando al momento dello scatto.

Un altro rumor riguardava una ragazza veneta completamente estranea al mondo dello spettacolo e della musica. In questo caso, le voci non erano state smentite, e numerose prove sembravano indicare che tra i due ci fosse stato un flirt.