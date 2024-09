Amici, Giulia Stabile dice addio al programma? L’indizio che non sfugge ai fan

Da quanto emerso nelle ultime ore, un amato volto di Amici potrebbe non essere presente nella nuova attesa edizione. Si tratta di Giulia Stabile, ex vincitrice del talent di Maria De Filippi e ballerina professionista da tre anni. A farlo pensare sono stati alcuni indizi trapelati sui social.

PRONTA A LASCIARE IL PROGRAMMA – Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, Giulia è entrata a far parte nel corpo di ballo dei professionisti. Con il suo carattere solare e vivace, la Stabile ha fatto breccia nel cuore degli allievi e del pubblico del programma. La ballerina, però, potrebbe aver deciso di lasciare il talent.

A far pensare a un possibile addio da parte di Giulia è stata la biografia del profilo Instagram della ballerina. Fino a poco tempo fa, sulla biografia della ragazza era presente solo “Roma” per indicare la città in cui vive, nelle ultime ore si è aggiunta anche “Londra”.

Nel leggere questa nuova biografia, in molti hanno iniziato a sospettare che la Stabile sia volata nella capitale britannica. A supportare questa teoria sono state le diverse IG Stories che la ballerina ha condiviso durante un suo soggiorno londinese.

Nel vedere la danzatrice a Londra, in molti hanno quindi pensato che non prenderà parte alla nuova edizione del talent. Non resta altro, quindi, che attendere l’inizio della nuova stagione di Amici.