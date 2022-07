Amici, Giulia Stabile e il suo futuro in TV: “Degli idoli della tv mi hanno fatto delle proposte”

Fin dal suo ingresso nella scuola di Amici, Giulia Stabile ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Una volta vinta la 20esima edizione del programma, la giovane ballerina non si è fermata un attimo.

Si è totalmente immersa nel lavoro, lanciandosi anche in nuove esperienze lavorative. A distanza di qualche mese dalla fine del talent, dove è stata presente nel ruolo di professionista, Giulia è tornata a parlare di sé e del suo futuro.

“Degli idoli della tv mi hanno fatto delle proposte” – Oltre ad essere nel corpo di ballo dei professionisti di Amici, la Stabile è stata presente a Tu Si Que Vales e si è cimentata nel doppiaggio. La ballerina, infatti, ha dato la voce a uno dei personaggi de Il mostro dei mari, un cartone animato che è uscito su Netflix l’8 luglio.

Riguardo la sua esperienza nel mondo del doppiaggio, Giulia a Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare. “La vedetta” il mio personaggio, non mi rappresenta moltissimo perché, come vedete nel film, lei è una molto tosta e determinata sicura di sé. Però è stato bello accostare la mia voce ad un personaggio come questo”.

Attraverso la sua partecipazione al talent, sia come concorrente che come professionale, Giulia si è fatta notare anche da altri volti noti della TV. Proprio la ballerina, parlando del suo futuro lavorativo, ha rivelato: “Mi vedrete sicuramente in tv e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare. Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice”.