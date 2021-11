Amici, Giulia Stabile e il suo percorso dopo il talent: la sua storia con Sangiovanni e Tu Si Que Vales

L’innegabile talento di Giulia Stabile, la sua spontaneità e la sua risata contagiosa, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico di Amici. Dopo la sua vittoria, la ballerina non è stata ferma nemmeno per un attimo. Oltre a far parte del corpo di ballo dei professionisti della rinomata scuola televisiva, la ballerina fa parte anche del cast di Tu Si Que Vales.

TRA AMORE E LAVORO – Intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni, Giulia ha raccontato la sua vita dopo la vittoria al talent. Nonostante i tanti impegni lavorativi, la storia tra Giulia e Sangiovanni procede a gonfie vele. Riguardo la loro love-story, nata all’interno del talent, la ragazza ha raccontato:

“Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora ma riusciamo a essere da supporto l’un l’altro”. Durante la settimana la ballerina è impegnata con le prove ad Amici, mentre nel weekend: “Faccio le scappatelle per raggiunge Sangiovanni”.

Oltre al talent, la Stabile è ospite fisso a Tu Si Que Vales, programma del sabato sera. Riguardo questa nuova esperienza, la ballerina ha ammesso che: “Martin e Alessio mi facevano paura. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori”.

Non sono mancate bellissime parole per Belen Rodriguez, anche lei, insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, al timone della conduzione. Sulla showgirl argentina, Giulia ha dichiarato: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria. A parte gli scherzi, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.

LE SUE PAROLE SU MATTIA ZENZOLA – Nelle precedenti puntante pomeridiane, si è ipotizzato che Mattia Zenzola, attuale allievo di Amici, provi un certo interesse per la Stabile. Riguardo a ciò, Giulia ha così commentato: “Che imbarazzo! Mi dispiace, sono già innamorata, spero non ci stia male”.