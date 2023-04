Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme? Lei tuona sui social

Giulia Stabile e Sangiovanni sono inevitabilmente una delle coppie più longeve passate ad Amici di Maria De Filippi. I due, infatti, stanno insieme ormai da due anni ma nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per un’ipotetica rottura.

Crisi tra Giulia e Sangiovanni?

Ad alimentare questa voce è stata l’assenza dei due sui social: Giulia e Sangio non avrebbero più pubblicato contenuti insieme da settimane alimentando questa voce. Inoltre, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe lanciato un’indiscrezione secondo la quale la coppia avrebbe smesso di vedersi.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Per questo motivo, la ballerina professionista è stata bersagliata sui social dai fan ricevendo tantissime domande sulla sua situazione sentimentale. Su TikTok, ad esempio, la giovane ha pubblicato un video nel quale si esibisce su una canzone di Elettra Lamborghini e tra i commenti spuntano molte domande su Sangiovanni.

A quel punto, la ragazza ha deciso di rispondere a uno di questi smentendo di fatto l’ipotetica crisi con il suo fidanzato: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una replica inaspettata considerando che la giovane è sempre molto carina e gentile con i propri follower.

Dunque è ufficiale, Giulia e Sangio sono ancora una coppia ma non hanno la necessità di farlo sapere in giro. C’è anche da dire che la ballerina è impegnata tutti i giorni con Amici di Maria De Filippi e il cantante è alla prese con la stesura del nuovo album. Gli impegni lavorativi, quindi, sono tanti e il tempo per vedersi poco. E allora perché sprecare il poco tempo per vedersi per pubblicare foto e video sui social?