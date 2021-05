Amici: Giulia Stabile parla della difficile relazione a distanza con Sangiovanni

Giulia Stabile è la nuova vincitrice di ”Amici” 20. Nello specifico è la prima volta che vince questo talent una ballerina donna. Insomma è stata una bella soddisfazione per questa ragazza che ancora appena 18enne. Tutti coloro che l’hanno seguita sanno però che ha avuto una relazione con il cantante Sangiovanni, che sta riscontrando un enorme successo nelle radio dopo la finale ad ”Amici”.

GIULIA STABILE E IL SUO RAPPORTO CON SANGIOVANNI – I fan sono speranzosi per un rapporto anche futuro con Sangiovanni. Certo i due ragazzi sono molto giovani e stanno sperimentando il rapporto a distanza. Da inizio novembre fino a una settimana fa hanno vissuto nella stessa casetta 24h su 24, adesso invece sono separati perché il cantante è impegnato con i firmacopie.

La giovane ha poi spiegato, circa il suo rapporto con Sangio: “Non voglio dire nulla anche per non spaventarlo. Spero vada bene, mi fa sentire benissimo. Con la distanza è un po’ più difficile, anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. È un po’ tosta, però spero di poterlo far sentire bene anche così”.

GIULIA STABILE HA RICEVUTO DEI MESSAGGI DA PARTE DI CHI LA BULLIZZAVA – Chi ha seguito attentamente la trasmissione sa che Giulia Stabile era bullizzata da piccola. Tutti la prendevano in giro per il suo sogno, ma adesso che lo ha raggiunto coloro che si prendevano gioco di lei hanno deciso di scriverle dei messaggi. Ovviamente lei non ha dato peso a queste persone, scegliendo addirittura di non rispondere:

“Anche adesso mi stanno arrivando messaggi da parte di alcuni di loro, a cui non sto rispondendo ovviamente. Penso che non debba proprio dare importanza. Non avrei neanche voluto leggerli. Sono cose assurde tipo ‘non posso credere che ero in classe con una ragazzina che adesso è conosciuta in tutta Italia’ quando venivo presa in giro proprio perché credevo nei miei sogni. Alcuni si sono scusati”.

Non si aspettava di certo un seguito così importante sui social. Infatti vanta numerosissimi follower. Inoltre ha ribadito che con il montepremi vinto ad ”Amici” si pagherà delle lezioni di danza, comprerà una lavastoviglie a sua madre e farà un viaggio a Los Angeles. Il resto lo terrà per il futuro, magari per comprare una casa.