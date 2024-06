Amici, Giulia Stabile replica all’ennesimo attacco degli haters: “Non ha soldi per il dentista”

Attualmente nel corpo di ballo dei professionisti di Amici, Giulia Stabile è sicuramente tra gli ex allievi più amati e seguiti sui social e non. Purtroppo, però, fin dai suoi esordi sul piccolo schermo la giovane ballerina è stata oggetto d’insulti da parte degli haters per via della sua dentatura. La ragazza, però, ha deciso di replicare alle recenti critiche, lanciando un bellissimo messaggio di accettazione.

“Non ha soldi per il dentista” – La Stabile non ha mai fatto mistero che la sua dentatura presenta un piccolo diastema nella parte anteriore, ossia un piccolo spazietto tra i due incisivi superiori. La danzatrice, però, ha sempre ammesso di non voler ricorrere al dentista per correggere questo suo piccolo difetto.

Nelle scorse ore, però, Giulia è tornata ad essere protagonista degli attacchi dei leoni da tastiera. Questa volta, però, la ballerina di Amici ha voluto così rispondere nelle sue IG Stories:

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome, diastema, che non chiuderò mai”.

La ragazza ha poi così proseguito:

“Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita “questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?” (Anche se non lo dite in questo modo, ma ho preferito non essere volgare), che tanto saranno parole buttate al vento”. La giovane ha concluso con un forte messaggio di accettazione e bodypositivity sottolineando quanto il suo sorriso sia unico e speciale: “Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”.