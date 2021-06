Amici, Giulia Stabile su tutte le furie: l’intervista della madre

Nelle ultime ore ha fatto parecchio scalpore la presunta intervista rilasciata dalla mamma della vincitrice di Amici 20. Perché presunta? Perché, da quanto emerso dalle parole di Giulia Stabile, si tratterebbe di falsità.

LA FURIA DELLA BALLERINA – A vincere la ventesima edizione del noto talent di Mediaset, è stata Giulia. La giovanissima ballerina è riuscita fin da subito, grazie al suo innegabile talento e la sua risata contagiosa, di conquistare l’affetto del pubblico.

Oggi, però, qualcosa ha fatto infuriare la ballerina. DiPiù ha infatti pubblicato l’intervista di Susi Castaner, madre della 19enne. Stando a quanto emerso dal settimanale, la mamma della vincitrice di Amici ha rivelato:

“Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla“.

Proseguendo nell’articolo di Rolando Repossi, la donna ha anche dichiarato: “Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”.

Ma come ha reagito Giulia? Lasciando tutti a bocca aperta, il giovane talento di Amici ha replicato furiosa sui social: “Mia madre non ha mai fatto questa intervista“. Tenendo conto della serietà sempre dimostrata dal settimanale DiPiù, è più probabile che la Stabile non sia a conoscenza del fatto che la madre abbia rilasciato questa intervista.