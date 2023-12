Amici, Holden e Sarah sono una coppia? Ecco la verità

Come ogni anno, nella scuola di Amici si formano tante coppie destinate a durare o meno. Per settimane, i fan del talent hanno fantasticato su una “ship” tra il cantante Holden, allievo di Rudy Zerbi, e Sarah Toscano, cantante allieva di Lorella Cuccarini. Le voci su una possibile relazione tra i due sono state smentite dal giovane cantautore attraverso un intervento sui social network.

L’intervento di Holden

Per giorni, Holden e Sarah sono stati al centro delle speculazioni riguardo a un presunto interesse che poteva portare alla formazione di una nuova coppia.

Alcuni fan hanno notato sguardi d’intesa e uno scambio di sorrisi tra i due partecipanti, alimentando teorie su quello che potrebbe essere successo tra di loro all’interno della casetta di Amici.

Il 29 dicembre, Joseph Carta, in arte Holden, si è esposto per chiarire la natura della relazione tra lui e la giovane cantante. Holden ha scritto in un gruppo su Instagram: “Raga, possiamo sfatare la questione di Sarah”. Pertanto, tra i due esiste solo un bel rapporto d’amicizia e non ci sono sentimenti romantici, come alcuni spettatori avevano sospettato nell’ultimo periodo.