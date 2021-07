Amici, i fan preoccupati per lo sfogo di Tancredi: “Mi convinco di essere felice ingannandomi”

Dopo l’inaspettato sfogo di uno dei protagonisti della ventesima edizione di Amici, i fan sono preoccupati. Si tratta di Tancredi, uno dei cantanti che ha conquistato il pubblico del talent. Lasciando a bocca aperta i suoi fan, il giovane artista si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Twitter.

“Mi convinco di essere felice ingannandomi” – Recentemente l’ex concorrente di Amici è tornato a calcare il palco. Il cantante si è infatti esibito al Battiti Live, facendo scatenare il pubblico e ricevendo il grande affetto dei suoi fan.

Dalla sua uscita dal talent, la fama e il numero dei fan non ha fatto altro che crescere. Nonostante questo, però, il ragazzo ha ammesso di non star bene in questo periodo. Sui social, precisamente su Twitter, il cantante si è lasciato andare ad un duro e inaspettato sfogo che ha fatto preoccupare i suoi seguaci.

“Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”, ha così scritto l’artista di Las Vegas. Cosa sta accadendo? Le parole pregne di tristezza del cantante hanno allarmato i fan, ma, dal canto suo, Tancredi non ha aggiunto altro al riguardo.