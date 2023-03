Amici, i tre giudici a Verissimo: “Siamo tutti e tre fidanzati”

Da poche settimane il serale di Amici ha riaperto i battenti, portando una ventata di novità. Quest’anno, infatti, a giudicare i vari concorrenti c’è una nuova giuria: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. I tre giudici si sono raccontati a Verissimo, finendo per rivelare la loro attuale situazione sentimentale.

“Siamo tutti e tre fidanzati” – Ospiti al salottino televisivo di Silvia Toffanin, Michele, Cristiano e Giuseppe si sono raccontati. Durante l’intervista la conduttrice ha cercato di scoprire qualcosa sulla vita sentimentale dei giudici, ad aiutarla nell’impresa è stato Malgioglio.

Il paroliere ha iniziato a stuzzicare i due colleghi: “Io ho il coraggio di dire le cose, loro no”. Cristiano, nel vedere i due ragazzi ancora silenziosi, ha aggiunto: “Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo”. A prendere la parola, inaspettatamente, è stato Michele.

Il cantante ha deciso di vuotare il sacco, ammettendo di avere il cuore occupato: “Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”.

Vedendo Giuseppe ancora restio a parlare della sua vita sentimentale, Cristiano ha rivelato: “L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”. A questo punto il ballerino calabrese ha ammesso: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”. “Ecco siamo tutti e tre impegnati”.