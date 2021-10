Amici, il bacio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la frecciatina social di Valentin

Nell’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica pomeriggio, a finire al centro dell’attenzione non sono stati gli allievi. A far parlare è stato il bacio che Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono scambiati in studio. Pochi minuti dopo l’inaspettato gesto della coppia, a parlare è stato anche un ex allievo del talent ed ex fiamma della ballerina.

L’INASPETTATO BACIO – Tra gli ospiti dell’ultima puntata del programma c’è stato anche il duo comico Pio e Amedeo. Tra una battuta ed un’altra, i due comici hanno voluto sapere come stessero andando le cose tra il professore di ballo e la professionista. Tra la coppia, infatti, c’è stata aria di profonda crisi che, però, sembra sia passata.

A confermare che tra i due sia tornato il sereno è stato quanto accaduto in puntata. Sotto incitamento del pubblico, fomentato anche da Pio e Amedeo, Francesca e Raimondo si sono scambiati un bacio a stampo. Questo inaspettato gesto che ha confermato le voci di una riconciliazione tra i due, ha ricevuto il commento di un ex volto noto della trasmissione.

LA FRECCIATINA DEL BALLERINO – Per molto tempo in molti hanno imputato a Francesca la crisi matrimoniale tra lei e Raimondo. Il motivo? Tra la fine del 2019 ed inizio del 2020, la ballerina ha avuto una breve storia con Valentin Dimitru, ex allievo di Amici. La loro love-story ha suscitato non poche polemiche, ma che è durata un paio di mesi.

Proprio durante l’ultima puntata, Valentin ha deciso di commentare il bacio tra Francesca e Raimondo. In una IG Story, l’ex concorrente del talent ha infatti scritto:

“Quando chiudi una donna in una gabbia d’oro, usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”.

Queste dure e forti parole sembrano un vero e proprio attacco nei confronti del nuovo professore di Amici. E se Valentin ha avuto da ridire, il popolo del gossip si è mostrato felice per questo ritorno di fiamma. Dal matrimonio tra Francesco e Raimondo, durato ben 13 anni, è nata Jasmine.