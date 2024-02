Amici, il crollo di Sarah dopo la puntata: “Posso fare molto di più”

Dopo l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, andato in onda domenica 25 febbraio, un’allieva ha vissuto un momento di sconforto. Si tratta di Sarah, una delle allieve di Lorella Cuccarini, ancora in corsa per il serale.

“Posso fare molto di più” – L’ultima puntata del pomeridiano non è andata come sperato dalla giovane cantante. Per i giudici di canto, infatti, l’esibizione dell’allieva della Cuccarini mancava di carattere, molto probabilmente per via della sua timidezza.

Subito dopo la puntata, come mostrato dai daytime andati in onda nella giornata di ieri, la ragazza ha avuto un crollo. Sarah, infatti, non è riuscita a nascondere la delusione verso questa sua esibizione e, sfogandosi con i suoi compagni, ha ammesso:

“Sono arrivata quinta su 8. Posso fare molto di più, non a livello di classifica. Ho tante aspettative, voglia di strafare, mi immagino come possano venire le cover e non riuscire a farle come vorrei…”.

Inoltre, la ragazza ha ammesso di temere che Lorella, la sua insegnante, possa preferire Kia a lei: “Non faccio confronti, però non c’entra il fatto che deve scegliere tra me e lei, ma voglio dimostrare a Lorella che valgo…”.