Amici, il retroscena sull’esibizione dei Dear Jack: hanno “pregato” Maria De Filippi?

Il ritorno dei Dear Jack fa rumore anche sul web

Alessio Bernabei, il frontman del gruppo, raccontò in un’intervista che il gruppo si sciolse perché quello che era venuta a mancare era una collaborazione solida tra tutti i componenti della band.

Alessio intraprese quindi la carriera da solista, mentre la band proseguì con un altro cantante. Ma i risultati non furono quelli sperati e il successo mancava: ecco dunque che i componenti sono praticamente gli stessi e ora il nome della band è Follya.

Ebbene proprio il frontman avrebbe chiamato in prima persona la conduttrice e le avrebbe spiegato il nuovo progetto. Fonti vicine spiegano che il cantante non avrebbe omesso i particolari della crisi con la band e il bisogno di ritornare in scena. Per tale motivo, qualcuno ha definito la richiesta di Bernabei come una preghiera alla De Filippi, che ha gentilmente concesso loro quest’occasione.