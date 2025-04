Amici, in arrivo cambiamenti nelle squadre? Le ultime anticipazioni

Dopo la quinta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato sera su Canale 5, l’equilibrio tra le squadre è cambiato drasticamente. A dover lasciare la scuola sono stati la ballerina Francesca Bosco e la cantante Senza Cri. Una doppia uscita che ha messo in seria difficoltà due delle squadre in gara.

IN ARRIVO CAMBIAMENTI NELLE SQUADRE? – La formazione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è rimasta con un solo allievo, il ballerino Francesco Fasano. Non va molto meglio alla squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che può contare solo sui cantanti TrigNo e Nicolò Filippucci. Situazione ben diversa per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che schierano ancora cinque allievi.

Proprio per riequilibrare la gara, secondo un’indiscrezione lanciata da Amici News, la produzione avrebbe deciso di modificare la struttura delle squadre. A far nascere il sospetto sono alcune storie Instagram pubblicate dai ballerini professionisti, nelle quali si vedrebbero due soli schieramenti nello studio, e non più tre come di consueto.

Secondo i rumors, Pettinelli, Lettieri, Cuccarini e Lo avrebbero unito le forze, dando vita a una nuova squadra con i loro tre allievi rimasti: Francesco, Nicolò e TrigNo. A fronteggiarli ci sarebbe la squadra di Zerbi e Celentano, ancora al completo.

La sesta puntata del Serale verrà registrata giovedì 24 aprile, e solo allora si potrà capire se davvero le dinamiche del talent di Maria De Filippi sono destinate a cambiare. Nel frattempo, i fan osservano ogni dettaglio con attenzione, in attesa di conferme ufficiali.

Per vedere il post della pagina Instagram, clicca qui.