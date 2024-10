Amici, in arrivo la prima coppia

È scoppiato l’amore ad “Amici”? Sembrerebbe proprio di si. Ancora una volta, la conduttrice del programma Maria De Filippi ha messo il suo zampino nella formazione della probabile prima coppia dell’anno.

Durante la puntata andata in onda la scorsa Domenica, c’è stato un momento in cui i concorrenti hanno letto alcuni bigliettini segreti scritti dai loro compagni. Tra i destinatari, c’è anche Rebecca Ferreri. La ballerina, chiamata al centro dello studio da Maria, ha letto un foglietto che recita: ” Qualche volta ho provato a dirti qualche parola in più ma non riesco proprio e lo faccio solo con le persone che sotto sotto un po’ mi interessano”.

Colui che l’ha scritto non si è fatto avanti, rimanendo nell’anonimato. Rebecca, però, si è subito fatta un’ idea sull’emittente e sembra convinta che si tratti di Vybes. Appena tornata in sala relax, subito l’ha affrontato, mettendolo alle strette, dicendo: “Vybes lo hai scritto tu? Lo hai scritto tu? Te lo farò tirare fuori questo sì sono stato io“. Il cantante, molto imbarazzato, ha preferito negare.

Considerata la sua risposta, la ballerina, soltanto per poco, ha pensato che potesse trattarsi di un’altra persona: Ilan. Poi è tornata sui suoi passi e non perdendosi d’animo, in casetta ha affrontato nuovamente Vybes, cercando di fargli confessare a tutti i costi i suoi sentimenti. Armata del biglietto in questione, è andata da lui, dicendo: “Giurami che non l’hai scritto te! Dimmi la verità. L’hai scritto tu oppure no? Giuralo sulla persona più importante che hai! Guardate che non giura! Sei un cretino veramente“. Riuscirà prima o poi nel suo intento?

Per ora non sembra ottenere molti risultati. Vybes, infatti, nonostante l’insistenza di Rebecca, non crolla; anzi, decide di andare a dormire, lasciandola lì. Quali saranno i risvolti? Sono questi gli inizi di una nuova storia d’amore?