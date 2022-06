Amici, intimità dentro la scuola? Regolamento

Oltre all’innegabile talento dei ragazzi che entrano nella scuola di Amici, ad appassionare il pubblico sono anche le coppie che sbocciano nel programma. Riguardo proprio alle coppie nate sui banchi televisivi, il pubblico si è spesso chiesto se e come i ragazzi fidanzati possono viversi l’intimità in casetta.

INTIMITÀ? IL REGOLAMENTO – Sono tanti gli amori sbocciati nel noto talent-show di Maria De Filippi. Alcuni di questi amori si sono spenti poco dopo la fine del programma, altri, invece, continuano ad ardere.

Da alcuni anni, precisamente dall’avvento della pandemia, gli allievi di Amici si ritrovano a dover vivere insieme in una casetta. Davanti a ciò, in molti si sono chiesti come e se i ragazzi possono viversi l’intimità durante il loro percorso, magari in una stanza sprovvista di telecamere.

Stando al regolamento, ai concorrenti è vietato lasciarsi andare ad effusioni fin troppo spinte. Inoltre, ad eccezione dei bagni, tutte le stanze sono dotate di telecamere che sorvegliano i ragazzi.

A differenza di reality come il GF Vip, dove spesso vengono mostrate clip di ogni tipo per audience, ciò non accade con Amici. Il talent, infatti, ha come obiettivo la sicurezza dei giovani allievi.