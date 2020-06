Amici: la ballerina Shaila Gatta confessa:”Subivo violenza psicologica”

Shaila Gatta, ex ballerina di Amici e velina di Striscia La Notizia, aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva confessato di aver avuto una relazione complicata che l’aveva annullata e fatta stare male.

SHAILA GATTA: LE PAROLE DELLA VECCHIA INTERVISTA – L’intervista di cui vi abbiamo appena parlato è del 2018 e Shaila aveva confessato: ”Ho avuto un amore sbagliato e psicologicamente violento. […] Mi ha plagiata, ha preso il controllo della mia vita”.

”Diceva che io valevo zero, che lavoravo solo grazie a lui. Mi rubava i soldi dal portafoglio. Mi ha fato il regalo di anniversario con 200 euro, miei, che infatti non trovavo più. Mi umiliava, mi diceva che non mi sapevo vestire e sceglieva lui gli abiti. Diceva che ero brutta”.

La ragazza ha poi proseguito ammettendo il fatto che non riusciva ad uscirne e svelando come poi ce l’ha fatta: ”Una notte, era Natale, sono rimasta sotto il suo palazzo alle 3 di notte: ero andata a casa dei miei, ero tornata per stare con lui ma non mi ha fatta entrare. Anche quando non ero più innamorata, non riuscivo ad uscirne. Come ce l’ho fatta? Un lavoro in Toscana, a Montecatini: prima di partire gli dissi che non ero più felice. Non mi sono fatta più sentire”.

CHI è IL SUO EX FIDANZATO? LA REPLICA DI LUI – La ragazza non ha mai fatto il nome dell’ex ragazzo, ma a distanza di anni quest’ultimo ha replicato le accuse. Si chiama Alessandro Rizzo ed è stato con la velina dal 2011 al 2016. Il ragazzo ha contattato la redazione di Fanpage.it per dichiarare la sua verità.

”Smentisco tutto ciò che ha detto Shaila. Le persone che mi conoscono sono rimaste scioccate. Ha raccontato l’opposto di quello che facevo per lei. Ha detto cose pesantissime, che non riguardano per niente la mia persona.”

E infine ha ancora replicato: ”L’ho sempre sostenuta. Ha detto che le ho fatto un regalo di anniversario prendendo i suoi soldi. In realtà tutti i regali che le ho fatto, li ho pagati con il denaro guadagnato col mio sudore. Poi sostiene che l’abbia lasciata fuori di casa la notte di Natale. A meno che non mi sia bevuto il cervello, la notte di Natale l’ho sempre trascorsa con la mia famiglia e dopo il pranzo andavo a casa sua. Non so in quale Natale della sua vita sia venuta sotto al mio palazzo”.