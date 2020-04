Amici, la provocazione di Romina ad Al Bano: “Ci siamo baciati dietro le quinte”

Ieri sera è andata in onda l’attesissima finale dell’ultima edizione di Amici. A trionfare in questa diciannovesima edizione è stata Gaia Gozzi, superando al televoto il ballerino Javier Rojas. Tra le varie sfide disputate tra i quattro finalisti, non è mancato il solito siparietto che vede come “vittima” Rudy Zerbi. Per l’occasione, non sono mancati Al Bano e Romina Power, divenuti ospiti fissi del serale.

IL QUIZ – Come già avvenuto nelle scorse puntate, anche ieri sera Maria De Filippi ha voluto fare un quiz ai due artisti. Rudy Zerbi, divenuto ormai la “vittima” preferita della conduttrice, ha dovuto porre delle domande personali al duo canoro. Sarebbe stata proprio una risposta dell’ex moglie ad imbarazzare Al Bano.

“Ci siamo baciati dietro le quinte” – Durante il simpatico siparietto, la Power ha voluto mettere a disagio l’ex marito con una provocazione che ha animato il web. Al cantante di Cellino San Marco è stato chiesto quando è stato il loro ultimo bacio. A rispondere è stata Romina, lasciando a bocca aperta i fan: “Non ti ricordi,ci siamo baciati poco fa dietro le quinte”. Alla risposta dell’americana, l’uomo è parso imbarazzato e ha replicato: “Dobbiamo proprio dire questa bugia?”.

“Mi chiedeva tutti i giorni di fare l’amore” – Dopo la domanda riguardo l’ultimo bacio, è seguita un’altra che ha messo a disagio l’artista. Infatti, gli è stato chiesto quante volte chiedeva alla Power di fare l’amore. Un imbarazzato Carrisi ha risposto: “Ogni volta che mi andava, a me queste domande mi mettono in difficoltà”. Romina, però, ha voluto lanciare l’ennesima provocazione: “Me lo chiedeva tutti i giorni”.

I COMMENTI SUI SOCIAL – A tanti, la provocazione di Romina è parsa una frecciatina rivolta a Loredana Lecciso. Inoltre, non è piaciuta neanche ai fan di Carrisi che hanno subito detto la loro. “La battuta sul bacio è vecchissima, basta con le frecciatine alla Lecciso”, ha così scritto un utente, schierandosi dalla parte di Al Bano e Loredana. In molti si sono chiesti il motivo di queste provocazioni, tenendo conto, soprattutto, della riservatezza che Al Bano ha sempre avuto riguardo la sua vita privata.