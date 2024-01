Amici, la rivelazione di un ex professore: “Per una frase detta ad un allievo sono stato tagliato fuori”

A distanza di diversi anni dalla fine del suo percorso ad Amici, Marco Maccarini ha rivelato il motivo dietro al suo addio al programma. Stando a quanto rivelato dall’oramai ex professore di canto, a spingerlo a tagliare i ponti con la trasmissione è stato un aneddoto che vede protagonista anche un noto ex allievo.

“Per una frase detta ad un allievo sono stato tagliato fuori” – Ospite al podcast Umani molto umani, Marco ha raccontato cosa è accaduto con il talent di Maria De Filippi. L’uomo, infatti, ha deciso di rompere il silenzio sul suo addio al programma, rivelando il motivo che l’ha spinto a questa decisione. Il tutto, dal racconto di Maccarini, è avvenuto dopo una chiacchierata avuta con un ex allievo.

Nel vedere Andreas, all’epoca allievo, in lacrime in albergo, Maccarini ha deciso di avvicinarsi a lui. Nonostante fosse vietato dal regolamento, l’allora professore ha consolato il ballerino, spiegandogli che certe dinamiche avvengono in nome dello spettacolo:

“Io dopo aver fatto Amici, stanchissimo perché era una situazione faticosa e che tra l’altro non sentivo neanche mia, così vicini, la regola è che non si parla con i ragazzi. Una sera stavo a cena con Kledi e passa uno dei ballerini che piange terribilmente, Andreas, che piange terribilmente. Lui lo chiama e gli dice “Andreas non fare così. non te la devi prendere in questo modo” e io mi sento di intervenire, era un ragazzo molto bravo, molto sensibile e aveva bisogno di una cosa al di fuori del programma, un appoggio umano e io gli dico “tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro quella cosa lì, devi immergerti in questo spettacolone“.

Il consiglio di Marco ad Andreas è giunto alle orecchie della produzione, infastidendo loro e Maria De Filippi. A distanza di giorni dall’evento, infatti, il professore ha ricevuto un’inaspettata chiamata dal programma:

“Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*zato come una bestia e mi dice “ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?“. Io stavo giocando con i miei figli e quindi gli ho detto che mi stava interrompendo in un momento… e poi gli ho chiesto cosa stesse dicendo e lui “Andreas ha detto che anche il professor Maccarini ha detto che questo è tutto un circo”, io gli ho detto “guarda che non gli ho detto proprio così, lui l’avrà interpretata in questo modo”.

Le parole di Marco non sono così tanto piaciute alla De Filippi da spingerla a cambiare drasticamente il suo atteggiamento. Il tutto, quindi, ha spinto l’uomo a tagliare i ponti con il talent: “Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale…”.