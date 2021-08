Amici, la romantica dedica di Martina a Raffaele: Aka7 sbotta sui social

Nonostante Amici abbia chiuso i battenti da qualche mese, alcuni dei protagonisti della ventesima edizione continuano a far parlare di sé. Questa volta a finire al centro dei social è uno dei triangoli amorosi che ha fatto parecchio discutere dentro la nota scuola. Si tratta di Raffaele Renda, Martina Miliddi e Aka7even.

Agli utenti del web non è affatto sfuggita la reazione che l’ex finalista ha avuto alla romantica dedica della ballerina al cantante, con cui da pochi mesi ha intrapreso una relazione.

LO SFOGO DI AKA SUI SOCIAL – Come i fan del talent sanno, tra Aka e Martina c’è stata una love-story. Tra i due, però, c’è sempre stato Raffaele, per cui l’allieva di Lorella Cuccarini ha sempre provato qualcosa. La storia tra il cantante e la Miliddi è naufragata dopo pochi mesi e, da quanto mostrato sui social, attualmente la ragazza è legata al cantante calabrese.

A confermare nuovamente questo nuovo amore è stata la dedica che Martina ha fatto pubblicamente a Raffaele: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!“.

Le parole della ballerina sarda non sono affatto sfuggite all’occhio di Aka7even che su Twitter ha deciso di lanciare una frecciatina all’ex: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”.

Le parole dell’interprete di Loca Loca sono subito state commentate dagli altri utenti del social. Tra chi ha appoggiato le parole di Aka e chi ha preso le difese della nuova coppia, il cantante è tornato nuovamente a parlare. Rendendosi conto di quanto replicato, ha deciso di fare un passo indietro con un altro tweet: “Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro. La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA. Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità. Ora basta chiacchiere, solo musica. Vamos a romper“.