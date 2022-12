Amici, la romantica dichiarazione di Piccolo G a Federica: “Io non potrò scordarti mai”

Quest’anno a far sognare il pubblico di Amici è la coppia formata da Piccolo G, all’anagrafe Giovanni Rinaldi, e da Federica Andreani. Un’amicizia, quella tra i due cantanti, che è sbocciata in un amore che sta crescendo giorno dopo giorno.

“Io non potrò scordarti mai” – Come dimostrato nel corso delle precedenti edizioni, nel talent di Maria De Filippi non nascono solo nuovi artisti, ma anche nuovi amori. Quest’anno sono sbocciate nuove coppie, alcune già concluse come nel caso di Mattia e Maddalena, e alcune che si evolvono sempre di più come sta accadendo tra Piccolo G e Federica.

Durante uno degli ultimi daytime andati in onda, l’allievo di Rudy Zerbi e l’allieva di Arisa sono apparsi sempre più complici e affiatati. Tra abbracci e teneri baci, i due si sono scambiati dei lunghi sguardi.

Come riportato dal portale di gossip IsaeChia, l’allievo di Amici si è lasciato andare a delle romantiche dichiarazioni. Durante un momento in cui i due erano intenti a scambiarsi delle effusioni a letto, Federica ha raccolto una ciglia del ragazzo per poi esordire: “È una ciglia, ho espresso un desiderio, ma non si può dire“.

Alla dichiarazione dell’artista, Piccolo G ha così replicato: “Ma almeno è condiviso questo pensiero? Hai pensato solo a te stessa? Tu non dai peso a queste cose, non mi ami“. La ragazza gli ha così chiesto se quella fosse una domanda trabocchetto, a cui il cantante ha risposto: “Non era neanche una domanda questa“.

Ad un certo punto l’allieva di Arisa ha scoperto di essere la musa del fidanzato, a cui dedica le sue ultime canzoni cantate all’interno della scuola più famosa d’Italia. Alla fine, Giovanni si è lasciato andare ad un’inaspettata e romantica dichiarazione d’amore: “Ci sta legando una cosa fortissima: l’esperienza più bella della nostra vita. Io non potrò scordarti mai”.