Amici: la romantica proposta di matrimonio di un ex allievo al concerto di Gigi D’Alessio

Alessio Padula, conosciuto prima come concorrente e poi ex ballerino professionista di Amici, ha recentemente chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. La proposta, divenuta virale sui social, è avvenuto durante l’ultimo concerto di Gigi D’Alessio.

ROMANTICA PROPOSTA DI UN EX ALLIEVO – Classe 96′, Alessio si è fatto conoscere al pubblico di Mediaset durante la quindicesima edizione di Amici. All’epoca, il ragazzo ha preso parte al talent di Maria De Filippi come ballerino. Nonostante non abbia vinto il programma, il danzatore non solo è entrato nel corpo di ballo dei professionisti, ma ha affiancato diversi artisti di grande fama.

È stato proprio durante un concerto che il ballerino ha deciso di chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. A rivelarlo è stato proprio Alessio attraverso un video pubblicato su Instagram. Il breve filmato, divenuto virale su Instagram, è stato girato durante il concerto di Gigi D’Alessio, dove Padula ha fatto parte del corpo di ballo.

Durante l’evento, sicuramente d’accordo con il cantante, il ballerino è salito sul palco e ha chiesto a Camilla Caimi, anche lei ballerina professionista, di sposarlo. A rendere ancora più romantico il momento è stato il brano che Gigi D’Alessio ha dedicato alla coppia.

Oltre ad essere noto nel mondo del ballo e in quello dello spettacolo, Alessio, in passato, è stato anche al centro del gossip. Si è vociferato, infatti, di una presunta lunga frequentazione con Elena D’Amario. Inoltre, Fabrizio Corona lo ha accusato di essere uno dei presunti amanti di Ilary Blasi. Indiscrezione smentita prontamente proprio da Padula.