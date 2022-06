Amici, la sorella di Leonardo Lini sposerà un ex allievo del programma

Giada Lini, sorella di Leonardo Lini che abbiamo conosciuto in quest’edizione di Amici, si sposerà con un ex allievo del programma. Fiori d’arancio in casa di Maria De Filippi, vediamo i dettagli.

Presto sposi

Sposi e fratello della sposa hanno tutti e tre in comune la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Leonardo quest’anno si è presentato come ballerino di latino americano e ha avviato la sua avventura sotto la protezione di Alessandra Celentano. Il giovane è arrivato fino alla terza puntata del serale ma ha lasciato il segno e ad oggi è molto seguito anche sui social.

La sorella Giada, la quale presto si sposerà, ha partecipato come professionista del programma nella quattordicesima edizione e poi è tornata nel pomeridiano delle successive due edizioni. Proprio in una di queste edizioni ha conosciuto colui che sarà suo marito: Graziano Di Prima, ex allievo nell’edizione vinta dai The Kolors.

Danzando insieme i due devono essersi innamorati e a distanza di anni fanno ancora coppia fissa. I due hanno cominciato anche a lavorare insieme: lei attualmente è diventata una professionista di Ballando con le Stelle in Italia, lui invece nell’edizione inglese.

Attualmente non si conoscono le date precise ma Isa e Chia hanno fatto notare che Graziano ha pubblicato sui social un video in cui ballano sottolineando che presto la ballerina sarà sua moglie. Giada Lini e Graziano Di Prima infatti si sposeranno a distanza di tre anni dalla proposta di matrimonio avvenuta nel 2019 alla fine di un loro spettacolo. A causa del Covid hanno dovuto rimandare i festeggiamenti; che sia la volta buona?