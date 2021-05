Amici, l’annuncio di un ex giudice: “È una femmina”

Fiocco rosa per un ex giudice di Amici. Si tratta di Gabry Ponte, noto non solo per aver preso parte al talent, ma, soprattutto, ma la sua carriera da dj. L’annuncio è stato dato proprio dal produttore tramite i suoi account social.

“È una femmina” – Nonostante sia sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, tanto da non rendere nota l’identità della compagna il dj ha deciso di rendere partecipi i suoi fan tramite Instagram.

Nel corso degli anni, precisamente dal 2010 al 2014, Ponte, insieme a Sabrina Ferilli e Luca Argentero, era stato nella giuria di Amici. È poi tornato nel 2020, questa volta al fianco di Vanessa Incontrada.

Oltre alla sua presenta al noto talent di Mediaset, Gabry è famoso per le hit che hanno fatto ballare tante generazione. Amato da tanti, già ad aprile aveva annunciato la gravidanza della compagna.

Nei giorni scorsi, invece, il dj ha voluto svelare il sesso del nascituro. Attraverso uno scatto che lo ritrae con il tenero pancione della futura mamma, Ponte ha mostrato un calzino rosa. Ad accompagnare la dolce immagine è stata la didascalia: “It’s a girl”, ossia “È una femmina”.