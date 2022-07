Amici, LDA assente dai social: la spiegazione del cantante

Negli ultimi giorni sui social non è sfuggita l’assenza di LDA, ex protagonista di Amici. A spiegare i motivi dietro a tale silenzio è stato proprio il cantante, rassicurando i follower.

ASSENZA DAI SOCIAL – Dopo la sua eliminazione dal noto talent di Mediaset, LDA non si è fermato un attimo. Il ragazzo, infatti, si è destreggiato tra ospitate televisive, interviste, instore e concerti. A preoccupare i fan, però, è stato il suo silenzio social degli ultimi giorni.

Davanti a questa assenza, i sostenitori dell’artista si sono subito mobilitati per scoprire cosa gli fosse accaduto. A rassicurarli è intervenuto proprio l’ex allievo di Amici, rivelando di non stare bene.

Stando a quanto spiegato sui social, LDA non sta bene. Il cantante, infatti, ha spiegato di aver riscontrato qualche problema di salute. Fortunatamente non si tratterebbe di nulla di grave. Sicuramente il ragazzo ha avuto solo bisogno di riposo dopo gli ultimi intensi mesi:

“Amori non sono scomparso. Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di grave. Mi sto riposando un po’ e cerco di non stare troppo al telefono- Ho fatto il tampone con esito negativo ringraziando Dio. Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene. Luchino”.