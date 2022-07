Amici, LDA confessa: “Sono interessato ad una persona, siamo in fase di conoscenza”

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è tornato a far parlare di sé dopo aver fatto delle confessioni importanti sulla sua situazione sentimentale. Il giovane cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini e parlato non solo della sua carriera nel mondo della musica ma anche dell’amore.

Amore trovato

In occasione dell’intervista, la prof di canto ha chiesto se fosse innamorato. Luca è stato molto chiaro su questo ma ha omesso parecchi dettagli: “Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona. Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che un giorno, magari…”.

Insomma, stando alle sue parole, qualcuno c’è nella sua vita ma il giovane ha preferito mantenere l’anonimato e non aggiungere ulteriore carne al fuoco. Per ora c’è una bella conoscenza in atto ma nulla più, chissà come si evolverà la cosa.

Inoltre, LDA ha colto l’occasione per sottolineare come con questa persona sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Lorella, infatti, gli ha chiesto se ne avesse mai avuto uno: “Assolutamente sì, pure più di uno, uno ce l’ho tutt’oggi. Vabbè, l’ho raccontato prima”.

Progetti e carriera

L’intervista con la Cuccarini è stata per LDA anche una grande occasione per parlare della sua carriera appena nata e dei progetti futuri. Inoltre, il giovane ha parlato anche del suo rapporto con il padre Gigi D’Alessio e con i suoi compagni di avventura. Infine, il cantante ha rivelato di essere pronto a pubblicare il suo primo vero album, probabilmente pronto in autunno.