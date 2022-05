Amici, LDA su Lulù Selassié: “Non ci conosciamo ma se vuole partecipare al video di Bandana per me non ci sono problemi”

LDA dopo l’uscita da Amici di Maria De Filippi sta scalando le classifiche di brani musicali. Ma cosa accomuna il giovane cantante con Lulù Selassié? Vediamo cosa è successo.

LDA e Lulù fanno tendenza

Una settimana fa, i fan della principessa etiope hanno mandato in tendenza l’hashtag #LuluxLDA chiedendo al cantante di chiamarla per partecipare al video di Bandana. L’idea è piaciuta moltissimo a Lulù e qualche giorno fa, anche il cantante si è espresso in merito durante un’intervista.

“Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa ma totalmente a caso, io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi.

Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi“ ha dichiarato il ragazzo.

Chiaramente la casa discografica dovrà accettare questa richiesta, visto anche l’andamento della canzone nella classifiche. Attualmente su Spotify si trova alla #55 dei brani più ascoltati, mentre nella classifica FIMI dei singoli più venduti si trova alla #69. Tuttavia, una cosa che hanno notato i fan di Lulù è che LDA ha aperto a questa possibilità ma non la segue su Instagram.