Amici, le spiazzanti dichiarazioni di un ex allievo: “I professori non sono totalmente loro a decidere”

Dopo la fine del suo percorso ad Amici, un ex allievo dell’ultima edizione del talent ha rilasciato delle spiazzanti dichiarazioni. Si tratta di Ezio Liberatore, ex allievo di Anna Pettinelli, eliminato definitivamente diverse settimane fa.

“I professori non sono totalmente loro a decidere” – A distanza di settimane dalla sua eliminazione, Ezio ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto. Recentemente intervistato da Tutto Notizie, il giovane cantante ha parlato delle eliminazioni fatte da Anna Pettinelli.

Nello specifico, il ragazzo ha parlato della strategia applicata dalla sua ex insegnante di canto. Dopo di lui, infatti, la Pettinelli ha eliminato anche Holy Francisco e Stella Cardone. Riguardo a ciò, Liberatore ha così dichiarato:

“Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto e dall’alto. Penso che non sono totalmente loro a decidere di debba andare via o chi deve restare. Se dobbiamo soffermarci solo su Anna io ho notato un po’ di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all’altra. Io penso che la scelta l’avesse già presa da tempo. Io avevo anche espressamente richiesto di parlare con Anna prima della puntata, giusto per sapere se era contenta del mio rendimento. Per me è stata una sorpresa, non me l’aspettavo in maniera così drastica e improvvisa. Alla fine, mi è sembrata quasi come una cosa già scritta”.

Il giovane cantante, inoltre, ha parlato delle assegnazioni che vengono fatte durante la settimana. Nello specifico, il ragazzo ha raccontato che sono i vocal coach a seguirli e ad insegnargli i pezzi. Nonostante questa responsabilità, però, gli allievi non hanno modo di avere occasione di parlare con loro o vederli.

“Quando ci sono, naturalmente, sono registrate per il programma. Gli insegnamenti che ho avuto da lei sono stati pochi. Sulla questione delle assegnazioni io non so chi effettivamente assegnava, se erano gli autori stessi, i vocal coach (anche se non credo) o gli insegnanti. Sicuramente non ero contento delle assegnazioni, soprattutto l’ultima”, ha spiegato l’ex volto di Amici.

Sulla sua eliminazione, Ezio ha così commentato: “Le modalità con cui mi hanno eliminato sono state pessime. Dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un’uscita un po’ più dignitosa. Sono stato eliminato un po’ come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno, se non dai ragazzi. Sono riuscito a salutare solo la produttrice del programma. Una cosa che mi è arrivata è che c’è poca empatia, soprattutto in seguito ad un’eliminazione. Io ho comunque molto rispetto per tutti coloro che lavorano in quella grande realtà, come Maria, i produttori e i professori. Alla fine, sarebbe piaciuto a me in primis poterli salutare in modo più approfondito. Non ho intenzione di criticare nessuno”.