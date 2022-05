Amici, le voci sul flirt tra Carola Puddu e Michele Esposito sono sempre più insistenti

Nella scuola di Amici 21, Michele Esposito e Carola Puddu sono stati due tra gli allievi della maestra Alessandra Celentano più apprezzati, e i due hanno fatto molto parlare i fan non solo per il loro talento indiscutibile.

Infatti, tra la sarda e il ballerino, per molti è nato qualcosa che va al di là della semplice amicizia. Carola ha sempre dichiarato di fare il tifo per il collega (oltre che per Luigi Strangis, di cui si era innamorata), ma anche lui stesso di recente le ha dedicato parole molto dolci.

“Sfortunatamente non abbiamo avuto molto tempo perché io non ho avuto la fortuna di entrare dall’inizio nella scuola di Amici. Però in quel poco tempo ci siamo… abbiamo connesso molto bene. Anche nei nostri duetti, nelle sale, mentre uno faceva le prove, l’altro faceva le prove, ci guardavamo, ci studiavamo” ha detto Michele.

“Ed era molto… cioè aiutava anche noi a capire l’altro come riusciva a capire i passi, come metteva in atto le correzioni. Ed era molto bello vedere quello. Spero di rivederla” ha aggiunto il vincitore della sezione danza di Amici 21.

Che tra i due ballerini possa nascere del tenero? Sicuramente lo scopriremo solo vivendo, ma, nel frattempo, sui social già impazza la ship.