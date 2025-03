Amici, l’eliminazione di Raffaella Mitarotonna: le parole di Alessia Pecchia

Nell’ultima puntata di Amici, andata in onda sabato 30 marzo 2025, ad essere eliminata è stata Raffaella Mitarotonna. A spiazzare, però, è stata la reazione di Alessia Pecchia, anche lei ballerina con cui ci sono state alcune incomprensioni.

LE PAROLE DI ALESSIA – Seppur il percorso di Raffaella nel talent sia stato breve, la ballerina è stata al centro di alcune dinamiche. Alessia non ha vissuto bene l’entrata della collega, già in crisi con Luk3, poiché ha visto quest’ultimo rivolgere le sue attenzioni all’allieva di Debora Lettieri.

Nel corso di un daytime, la Pecchia ha così espresso la sua gelosia: “Mi ha già dimenticata per Raffaella, è cattivo. Lo sa che ci sto male e ci prova con quella nuova di latino?”.

Il sereno è poi tornato tra Luk3 e la ballerina. Il cantante, forse resosi conto di star perdendo consensi dai fan della coppia, è tornato sui suoi passi. La gelosia di Alessia verso Raffaella, però, non è mai passata: “A me prende male. Capisco che è sbagliato allora faccio io un passo indietro. Mi si è rotta la fiducia. Una paranoia? Sì. Oggi si chiama Raffaella, domani si chiama Genoveffa. Mi dispiace solo che io sono disagiata quando vi trovo in queste situazioni, mi rattristo e sto zitta. Non sono l’Alessia vivace“.

Durante l’eliminazione di Raffaella, è stata proprio Maria De Filippi ha parlato di quanto accaduto tra lei e l’allieva di Alessandra Celentano. Per questo la conduttrice ha voluto dare la parola ad Alessia:

“Vengo dal suo stesso mondo e ho molta consapevolezza del lavoro di Raffaella, per l’età che ha è una ballerina bravissima; è matura, consapevole, su qualcosa rivedo anche la me alla sua età. Forza ed energia: ero così. La vedo simile a me. Penso che fuori da qua abbia un mondo che l’aspetta“. Poi, rivolgendosi alla ballerina, ha aggiunto: “Il consiglio che ti dò è non fermarti dalle gare e continuare. (…) Sei un cavallo da battaglia, lo dico davvero“.