Amici, l’ex allievo Sergio Sylvestre presenta il fidanzato: ecco chi è

Sergio Sylvestre, noto ex talento di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Attraverso i suoi canali social, ha introdotto il suo fidanzato, sorprendendo i fan che, consapevoli della sua solita riservatezza, sono stati colti di sorpresa.

Chi è il nuovo fidanzato di Sergio Sylvestre

Da sempre molto discreto sulla sua vita sentimentale, Sergio Sylvestre ha recentemente infranto questa consuetudine. Il talentuoso partecipante di Amici 15 ha fatto coming out attraverso i social, presentando il suo fidanzato ai fan.

Il compagno di Sergio Sylvestre, identificato come Roberto De Carolis dalle condivisioni social, appare felice nelle foto in cui compaiono insieme. Nelle immagini, si mostrano sorridenti, scherzano e si abbracciano, evidenziando una notevole affinità. I sostenitori del cantante sono stati sorpresi dal suo coming out, ma esprimono grande felicità per la sua sincerità.

Dalle informazioni raccolte dal profilo social di Roberto De Carolis, sembra che non sia una figura del mondo dello spettacolo, ma mostri un amore per i cani e lo sport. Recentemente, lui e il fidanzato Sergio Sylvestre hanno anche goduto di una vacanza ad Amsterdam.