Amici, l’inaspettata rivelazione del fidanzato di Sissi: “Mi ha lasciato al telefono”

Nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione dei social una cantante dell’ultima edizione di Amici. Si tratta di Sissi, una delle ultime arrivate che per una settimana è stata contesa tra i tre professori di canto, scegliendo, alla fine, Lorella Cuccarini.

A farla finire nel mirino del gossip, però, sono state le inaspettate rivelazioni dell’oramai ex fidanzato della cantante. Il ragazzo, infatti, ha deciso tramite i social di annunciare la fine della loro storia. Cosa è successo tra i due?

“Mi ha lasciato tramite telefono” – Fin dalla sua entrata nel talent più rinomato della televisione, Sissi si è sempre dichiarata impegnata. Qualcosa, però, pare essere cambiato. A parlarne è stato l’ex fidanzato dell’allieva di Lorella Cuccarini:

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei, nel rispetto della mia stabilità mentale”.

Ma cosa ha portato la ragazza a interrompere una storia che durava ormai da un anno? A riportare le dichiarazioni del ragazzo è stato il portale di gossip Isa&Chia: “Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più i ca**i miei nei vostri post”.

Una volta sganciata la bomba, ovviamente gli utenti del gossip e fan di Amici hanno subito cercato di capire chi è l’allievo che ha rubato il cuore della cantante. Di chi parla l’ex fidanzato di Sissi?