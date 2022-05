Amici, l’inaspettato ritorno: Nunzio nuovamente in studio

Nonostante sia entrato nella scuola di Amici a poche settimane dal serale, Nunzio Stancampiano è il protagonista di questa edizione. Non solo con il suo talento, ma anche con la sua simpatia e spontaneità è riuscito a conquistare il cuore del pubblico.

Durante la settima puntata del serale, il ballerino di latino americano è stato eliminato. Arrivato al ballottaggio finale contro Albe, il ragazzo ha dovuto abbandonare la scuola. Contro ogni previsione, però, Nunzio è nuovamente tornato in studio, questa volta in una veste totalmente inedita: il giudice.

IL RITORNO IN STUDIO – Come avvenuto la scorsa settimana, si è disputata la sfida Testa e Spalla. Questa volta a sfidarsi sono stati Albe, Alex, Dario e Serena. Dopo l’esibizione dei due cantanti, che ha regalato delle divertenti gaffe, è stato il turno dei ballerini. A giudicare i secondi non è stata solo Maria De Filippi, ma anche Nunzio.

Dopo l’esibizione di Dario e Serena, che ha visto la vittoria di quest’ultima, l’ex allievo di Raimondo Todaro ha voluto parlare un’ultima volta con i seminifinalisti. Prima di salutarli, l’ex protagonista di Amici ha lasciato un sentito e speciale messaggio:

“Vorrei dire delle cose ai ragazzi. Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi, perché ho dato il ,io massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso. Che vinca il migliore, ma arrivati a questo punto siamo tutti bravissimi. Siete tutti fantastici e continuate così. Vi voglio bene, vi porto sempre nel cuore. Spaccate, non vi buttate giù, ormai mancano due puntate. Diamoci sotto un forte abbraccio!”.