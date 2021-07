Amici, l’inaspettato rumors: un’amata ex allieva verso la conduzione de Le Iene

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, alcuni rumors vedrebbero alla conduzione de Le Iene un volto noto di Amici. Sembra infatti che a prendere il posto della Marcuzzi sarà una ex concorrente del talent, più precisamente Elodie.

IL RUMORS DI TVZOOM – È stato come un fulmine a ciel sereno il toccante e inaspettato annuncio di Alessia. Tramite i canali social, infatti, la nota conduttrice ha voluto annunciare l’addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. Stando a quanto trapelato su Chi, la Marcuzzi ha attualmente in ballo vari progetti lavorativi, tra cui le trattative con Discovery.

L’ultima indiscrezione sulla conduzione de Le Iene è arrivata da poco, rivelata dal portale web TvZoom. Stando a quanto trapelato, a prendere il posto della Marcuzzi potrebbe essere Elodie. Ma cosa avrebbe risposto l’artista davanti a questa proposta:

“La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”

La cantante di Amici, però, potrebbe non essere l’unica ventata di novità nel programma. Sempre stando a quanto riportato da TvZoom, sarebbe vicino anche l’addio di Nicola Savino. Il presentatore, infatti, avrebbe intenzione di dedicarsi ad un nuovo programma Ritorno a scuola. In più, la Gialappa’s Band ha il contratto in scadenza a fine anno. Non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti.