Amici, l’inaspettato sfogo di Holden: “Mi sto sentendo male qui dentro”

A spiazzare non solo il pubblico, ma il suo stesso professore di canto, Holden ha perso il controllo. Come mostrato in un recente daytime di Amici, il ragazzo ha perso la pazienza dopo la notizia data da Rudy Zerbi. Cosa è successo?

“Mi sto sentendo male qui dentro” – Nella scorsa settimana Zerbi ha deciso di assegnare un compito alla sua squadra, formata da Zerbi, Lil Jolie e Petit. Ai tre giovani cantanti è stato chiesto di realizzare una versione di una canzone natalizia. Alla fine, gli allievi hanno scelto di lavorare su Last Christmas, brano degli Wham! uscito nel 1984.

Il brano su cui hanno lavorato gli allievi ha soddisfatto non solo Rudy, ma anche la produzione, tanto che propongono di pubblicare il pezzo su tutte le piattaforme digitali. Questa proposta, però, ha suscitato non pochi dubbi a Lil e Petit, mentre Holden si è subito voluto tirare indietro.

Davanti alle insicurezze dei suoi allievi, Rudy ha subito tentato di far capire loro la grande opportunità che stavano avendo: “Mi hanno raccontato quello che sta accadendo con la canzone di Natale. Vi devo dire che sono molto sorpreso perché sono molto contento del pezzo, di come lo avete realizzato. E quando mi è stato detto che c’era l’opportunità di andare sulle piattaforme digitali io ho accolto questa cosa con grande entusiasmo. Per due motivi. Il primo perché, essendo una cosa fatta bene, sono fiero. Il secondo perché non vedo perché non dovrebbe andarci, non è certo qualcosa che possa interferire con il vostro profilo artistico”.

Holden, però, ha prontamente avuto da ridire sul discorso del suo insegnante. Il giovane artista, infatti, ha interrotto Zerbi, manifestando il suo malcontento per non avere il tempo di preparare bene il brano:

“Non sono tipo da interrompere ma io non riesco ad avere questa conversazione adesso perché quello che sta succedendo è assurdo perché mentre tu dici “vengo a sapere adesso che ci rifiutiamo” noi diciamo che veniamo a sapere adesso che sto pezzo deve uscire. Io non sono solito fare uscire cose su cui non ho lavorato perché qui il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare e le modalità non sono ottimali. Adesso non mi sento in gradi di rimanere calmo per la situazione in cui mi trovo. Io mi sto sentendo male qui dentro rispetto a quello che sta succedendo. Non ascolto, cacciatemi. Cacciatemi perché quello che sta succedendo qui è una follia, io non ci sto. Mi sto sentendo male”.

Dopo che l’artista ha lasciato lo studio, il coach si è poi rivolto a Lil Jolie e Petit per condannare la reazione avuta dal loro compagno: “È un atteggiamento che io non approvo. Mi spiace se non sta bene, io purtroppo in questo momento non sono lì e non posso esserci quindi mi dispiace se non sta bene”.