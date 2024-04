Amici, lo sfogo di Gaia De Martino dopo il guanto di sfida della Celentano: la reazione della De Filippi

In occasione della prossima puntata del serale di Amici, che andrà in onda sabato 13 aprile, Alessandra Celentano ha deciso di assegnare un nuovo guanto di sfida. Questa volta a finire nel mirino dell’insegnante di danza è stata Gaia De Martino, allieva di Raimondo Todaro. La ballerina si è lasciata andare a un lungo sfogo, a cui è seguita la reazione di Maria De Filippi.

LA REAZIONE DELLA DE FILIPPI – Nel corso di un recente daytime, Gaia ha scoperto di aver ricevuto un nuovo guanto di sfida da parte della Celentano. Una volta mostrata la coreografia scelta dall’insegnante, Maria De Filippi, tramite collegamento, ha chiesto alla ballerina cosa ne pensasse.

La giovane allieva, però, non è riuscita a nascondere le sue insicurezze. La ragazza, in lacrime, ha ammesso di non essere per nulla sicura e felice del suo corpo: “Non mi piace mi vedo troppo il sedere mi vedo tozza e le gambe la parte dietro… non mi vedo bene”.

La De Filippi, allora, ha cercato di spiegare a Gaia che: “Se continui a rapportarti con persone più alte o fisicamente più armoniose ne trovi un sacco, ma quello che capita a te capita a tutte”.

Decidendo di coinvolgere anche gli altri ballerini, Maria ha prima chiesto loro cosa cambierebbero di se stessi, per poi giudicare i fisici degli altri. Gaia, però, non si voleva alzare. I suoi compagni, a turno, hanno voluto dire cosa pensavano del fisico della De Martino, elencandone le qualità.

Dustin è intervenuto, consigliando alla concorrente di fare ogni giorno dei complimenti davanti allo specchio. Deve dire ogni mattina al suo riflesso: “Mi piace la mia pancia perché mi nutre, le mie gambe per ballare, senza una parte del corpo non vivo”.

La De Filippi ha quindi assegnato un compito all’allievo della Celentano: far fare questo esercizio a Gaia. Quest’ultima, con un pennarello, ha scritto questa frase sullo specchio, dovendo aggiungerne altre ogni giorno.