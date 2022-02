Amici, lo sfogo di Giulia Pauselli su Instagram: “Ecco perché non voglio parlare troppo della mia gravidanza”

Giulia Pauselli è una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. Molto seguita sui social per il suo incredibile talento, la giovane ha rivelato proprio in studio di essere incinta del suo fidanzato Marcello Sacchetta. Tuttavia, non è tutto rose e fiori poiché è stata costretta a sfogarsi sui social a causa dei soliti commenti inopportuni.

Giulia su Ig: “Ecco perché non voglio parlare troppo della mia gravidanza”

La ballerina diplomata al Teatro alla Scala di Milano ha condiviso in queste ultime ore uno sfogo su Instagram, ma andiamo per gradi. Durante il pomeridiano in onda la domenica, Marcello Sacchetta in qualità di giudice ha svelato la gravidanza della fidanzata e ha anche sottolineato che lei fin quando potrà continuerà a ballare.

Qualcuno non ha condiviso la sua scelta, infatti, un utente ha tuonato sui social: “Comunque non si potrebbe né ballare né saltare da incinta… mi chiedo se sa quello che fa”. A seguito di questo commento, la ballerina ha risposto a tono e in seguito ha pubblicato su Instagram alcune testimonianze di donne in gravidanza, le quali hanno comunque continuato a praticare sport.

“È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza. Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare“ ha risposto infastidita la Pauselli.

Tanti i commenti dei follower che l’hanno esortata a lasciar perdere queste persone complimentandosi per la scelta. Un utente infatti le ha risposto: “Quando capiranno che le donne possono fare tutto quello che vogliono anche in gravidanza sarà troppo tardi, sei stupenda giulia lascia parlare”.