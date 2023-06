Giulia Stabile, nota ballerina professionista di Amici ed ex vincitrice del programma, ha un grande seguito sui social per questo spesso è costretta a replicare su alcune fake news riguardanti la sua vita privata. Questa volta, però, secondo la ballerina si è andati un po’ oltre, vediamo cosa è accaduto.

Fake news sulla sua salute

Sul sito Tattoomuse, spazio in cui chi vuole può porre domande di ogni tipo nella sezione dedicata, qualcuno ha chiesto se Giulia avesse un qualche tipo di disturbo o malattia. Stando alla risposta pubblicata sul sito, pare che la Stabile abbia la malattia di Huntington. In cosa consiste questa malattia? Si tratta di una malattia genetica rara neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che causa movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza.

Venuta a conoscenza del fatto, Giulia si è sfogata sui social per smentire questa notizia ma anche sensibilizzare sul tema. La ballerina, infatti, è in perfetta saluta, non soffre di questa malattia e non ha apprezzato questa ennesima fake news sulla sua vita privata. Per questo motivo, l’ex vincitrice di Amici ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno sfogo:

“Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.

Errore di sistema?

Tuttavia, potrebbe esserci una spiegazione a tutto questo. Pare che questo sito abbia confuso Giulia Stabile con un’altra Giulia, la cui storia è stata ripresa in un articolo di Telethon. Sul sito della nota fondazione, infatti, possiamo leggere la storia di Giulia, affetta da questa malattia e aiutata dal marito. A quanto pare, si è trattato di una sorta di errore di sistema.