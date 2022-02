Amici, lo sfogo di LDA: “Essere ‘figlio di’ ti rende la vita difficilissima”

Nel corso di uno dei recenti daytime di Amici, LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Davanti al suo insegnante, Rudy Zerbi, il giovane cantante ha raccontato le insicurezze che non gli fanno vivere bene le esibizioni in studio.

“Essere ‘figlio di’ ti rende la vita difficilissima” – In questo periodo gli allievi del talent si stanno impegnando per ottenere l’ambito posto al Serale. In un momento del genere, quindi, non sono ammessi errori ed è per questo che LDA ha deciso di aprirsi con il suo insegnante.

Convocato proprio da Zerbi, il 18enne ha ammesso di avere il timore di sbagliare dato il costante paragone con il padre, Gigi D’Alessio. Parlando di questo continuo confronto, il ragazzo ha rivelato:

“Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Quando pensano che essere ‘figlio di’ è facile per tante cose non sanno che in realtà ti rende la vita difficilissima. Soprattutto quando hai un padre che è una persona popolare, che fa il cantante o l’attore. Se mio padre avesse fatto il medico nessuno avrebbe detto niente, anzi avrebbero detto ‘che bello che segui le orme di tuo padre’. Perché con questo lavoro non succede lo stesso? Perché non vengo capito? Dopo 18 anni… Anche a scuola se mi succedeva qualcosa di bello, qualcuno pensava al marcio dietro. Ho fatto sempre tutto io, sempre tutto io. Il fatto che non riesco a farlo vedere mi distrugge, non ce la faccio”.

Davanti a un simile sfogo, Rudy ha subito cercato di consolare e rassicurare l’allievo. L’insegnante gli ha infatti fatto notare come le visualizzazioni, i dischi d’oro e i successi ottenuti siano frutto del suo talento e non del fatto di essere “figlio di”.

Nonostante le rassicurazioni di Zerbi, una volta tornato in casetta il ragazzo sembra abbia preso in considerazione anche l’idea di abbandonare il suo percorso: “Mi chiedo se sono davvero pronto per questo”.

LDA riuscirà ad accedere al serale di Amici? Al momento non resta altro che attendere il prossimo appuntamento pomeridiano che andrà in onda proprio domani.