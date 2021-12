Amici, l’ultimatum di Rudy: Rea e Nicol a rischio eliminazione?

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, il pubblico di Amici ha assistito ad un altro ultimatum. Dato i risultati dell’ultima gara disputata nel pomeridiano, Rudy Zerbi ha voluto incontrare Rea e Nicol, due sue allieve.

L’ULTIMATUM DI ZERBI – In quasi tutte le gare giudicate dai vari vip ospitati nei pomeridiani, Nicol e Rea si sono spesso classificate negli ultimi posti. Con questi risultati, le due cantanti hanno quindi dovuto affrontare svariate sfide. Davanti a ciò, Zerbi ha deciso di convocare le sue due allieve per manifestare il suo disappunto.

Oltre a tenere in considerazione i risultati della gara giudicata da Fedez, Rudy ha evidenziato anche gli scarsi stream dei loro inediti rispetto a quelli degli altri cantanti. A questo rimprovero, Rea non ha trattenuto le lacrime, ammettendo di essere andata nel pallone durante l’esibizione davanti a Fedez. Alla reazione dell’allieva, l’uomo l’ha rimproverata duramente:

“Se non sei in grado di reggere la pressione di una canzone figurati fuori di qui. Ma dove pensi di andare?”.

Dal canto suo, Nicol si è abbastanza arrabbiata alle accuse del suo insegnante. Zerbi, infatti, ha rimproverato le ragazze anche di non impegnarsi abbastanza.

Davanti quindi a questi risultati, l’insegnante di Amici ha rivelato: “Io sono convinto che forse devo prendere una decisione. E’ giusto che io consideri il fatto di mandarvi a casa direttamente se dopo tutto questo tempo i risultati sono questi”.

LA REAZIONE DELLE RAGAZZE – Tornata in casetta, Nicol si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Alex. La ragazza, come dimostrato anche davanti al suo ingegnante, non ha affatto apprezzato le accuse sullo scarso impegno da parte sua:

“Ha detto che non mi impegno, col ca..o. Va bene tutto, porto rispetto ma se la cosa non è vera non è vera. Se poi non ti piaccio e vuoi sostituirmi ok. Sono sembrata pure presuntuosa, una volta che ho detto quello che penso. Allora ovvio che uno poi sta zitto”.

Dopo l’ultimo daytime, quindi, sono in molti a chiedersi quale sarà la decisione finale di Rudy Zerbi. Rea e Nicol saranno veramente eliminate o sostituite oppure il loro insegnante darà loro un’altra opportunità?